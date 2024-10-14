U20 Milli Takımı, Lomza’da Polonya ile yarın oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Mosir Stadium’da yaptığı antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlıların antrenmanına tüm oyuncular katıldı. Düz koşu ve dinamik ısınma hareketleri ile başlayan antrenman Polonya maçının taktiksel çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan 11’e 11 çalışma ile sona erdi.

U20 Milli Takımının Polonya ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 15.00’te başlayacak.