U20 Milli Takımı, İstanbul’da U20 Elit Lig maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

U20 Milli Takımı, İstanbul’da U20 Elit Lig maçında İtalya ile karşılaştı. Pendik Stadı’nda oynanan mücadelede İtalya’nın gollerini 34. dakikada Thomas Berenbruch, 50. dakikada Maat Caprini ve 90+3. dakikada Kevin Zeroli kaydetti. Ay-yıldızlılar, 25 Mart Salı günü U20 Elit Lig son maçında Romanya’ya konuk olacak.

Deniz Ertaş’ın doğum günü kutlandı

İtalya ile oynanacak U20 Elit Lig maçı öncesinde U20 Milli Takım’da, kaleci Deniz Ertaş’ın doğum günü kamp yapılan otelde kutlandı. Öğle yemeği sonrası kendisi için hazırlanan pastayı kesen milli eldiven, daha sonra takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti.