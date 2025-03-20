Şırnak’ta Gabar Dağı’nda TPAO çalışanları, Şehit Esma Çevik petrol üretim tesislerinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol çıkarma ve üretim tesislerinde iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, TPAO çalışanları ve Akçay köy sakinleri katıldı.