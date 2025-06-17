Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri U13 yaş H Grubunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü takımı şampiyon oldu.

Körfez Gençlerbirliği, oynadığı 11 maçta 11 galibiyet alarak namağlup şampiyon oldu. 33 puan toplayan Körfez ekibi rakip kalelere 56 gol atarken, kendi kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu sonuçlarla Körfez Gençlerbirliği U13 takımı en çok gol atan ve en az gol yiyen takım oldu. 9 golle takımın en çok gol atan oyuncusu Kayra Bayram Şükrü olurken, 2014 doğumlu Yusuf Çetinkoz’da bu yaş grubunda forma giyerek 2 gol atma başarısı gösterdi.

Körfez Gençlerbirliği U13 ve U14 Futbol Takımları Teknik Sorumluluğunu Yasin Yavan, "Gelecek sezonun temelini güzel bir şekilde oluşturduk. Önümüzdeki sezon Türkiye Şampiyonasına gitme hedefimizi koyduk. Sezona bu hedef ve çalışma programıyla başlayacağız. Çocuklarımız bunu başarabilecek kapasitedeler. İmkân verildiği zaman birçok şeyin üstesinden gelerek başarıyı elde edebiliyorlar. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Kaleci antrenörümüz Batuhan Köksal da kalecilerimizin performansından memnun ve mutlu olduğunu ifade ediyor. Başta bizlere ve sporcu kardeşlerimize her türlü imkanı sunan ve her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Körfez İlçemiz çok sayıda spor branşında yetiştirdiği sporcuları ve elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiriyor" dedi.