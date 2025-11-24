Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 'Geleceği şekillendiren, toplumların ilerlemesinde büyük paya sahip olan, bilgi ve değerleri kuşaktan kuşağa aktaran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz' dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, yaptığı yazılı açıklama ile öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlere minnettar olduğunu belirten Eroğlu, başta veteriner hekimlik eğitimi olmak üzere tüm akademisyen ve öğretmenlere şükranlarda bulundu.

'24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz'

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Geleceği şekillendiren, toplumların ilerlemesinde büyük paya sahip olan, bilgi ve değerleri kuşaktan kuşağa aktaran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bilimsel düşünce ve toplumsal sorumluluk bilincinin temellerini atan, bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Eğitime emek veren, başta veteriner hekimlik eğitimi olmak üzere bilimin ışığını yayan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.'