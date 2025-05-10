Adıyaman’ın Tut Gençlik Merkezi tarafından ilçede gençlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Tut Gençlik Merkezi tarafından ilçede gerçekleştirilen kitap okuma halkası, birlik ve beraberliği pekiştiren doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan gençler, doğanın eşsiz güzellikleri arasında kitapların büyülü dünyasında bir araya gelerek hem bilgi alışverişinde bulundu hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte gençlerin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmek hedeflendi. Bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.