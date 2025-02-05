Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Adıyaman’a geldi.

Depremin yaralarını sarmak ve bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Anadolu’daki ilk yönetim kurulu toplantısını Adıyaman’da gerçekleştirecek olan TÜSİAD, toplantı öncesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret etti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen çalışmalar ve belediyenin projeleri hakkında Başkan Tutdere’den bilgi aldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, iş dünyasının katkılarının bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı.

TÜSİAD heyetinin Adıyaman ziyaretini önemli bir dayanışma adımı olarak değerlendiren Başkan Tutdere, "Depremin yaralarını sarmak için iş dünyasının desteğine ihtiyacımız var. Adıyaman, tarih boyunca üretkenliği ve emeğiyle öne çıkmış bir şehir. Bugün burada TÜSİAD yönetimini ağırlamak, Adıyaman’ın geleceği için umut verici. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak, ekonomik ve sosyal gelişimi desteklemek adına TÜSİAD ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise depremden etkilenen şehirlerin ekonomik olarak güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Adıyaman gibi şehirlerimizin yeniden yapılanma sürecinde sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında desteklenmesi büyük önem taşıyor. TÜSİAD olarak, iş dünyasının bu sürece katkı sağlaması için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.