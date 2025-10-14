Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), ‘Aktau-2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Hazar’ın İncisi Kazak Otağı’ açılış töreni düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği bahçesinde gerçekleştirilen programda, binlerce yıldır Türk halklarının barınma ihtiyacını karşılayan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden geleneksel Kazak çadırı, teşkilat bünyesindeki yerini aldı. Hazar’ın incisi Aktau’dan gelen ve Mangistau Valiliği tarafından TÜRKSOY’a armağan edilen otağ, ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau-2025’ etkinliklerinin bir parçası olarak kültürel birlikteliği simgeledi.

"Aynı çatı altında yaşama irademizin bir sembolü"

Beraberliğin önemine vurgu yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Aslında bu otağ, birliğimizin, beraberliğimizin ve aynı çatı altında yaşama irademizin bir sembolüdür. Bu binada 8 Türk devletinin ortak mekanı bulunuyor. Dolayısıyla burası hepimizin buluşma, birleşme ve beraber olma yeridir" dedi.

"Aileyi, yuvayı, sıcaklığı ve ocağın tükenmemesini hatırlatan güzel bir simge"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise konuşmasında, "Bu otağı, Kazakistan Aktau’nun hediyesinin ötesinde; Türk dünyasının bütün güzelliklerini, Ahmet Yesevi Hazretlerini, aileyi, yuvayı, sıcaklığı ve ocağın tütmesini hatırlatan güzel bir simge olarak görüyoruz. Bu vesileyle bir araya gelmemizi sağlayan genel sekreterimize teşekkür ediyorum. Çeşitli vesilelerle bir araya gelmemiz, bu toplantıdan sonra dostların ve kardeşlerin aynı sofrada buluşmasına vesile olması açısından çok önemli, inşallah bereketli ve güzel bir dönem olur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ‘2025-Aktau Türk Dünyası Kültür Başkenti’ temalı fotoğraf sergisi ve Kazakistanlı sanatçıların sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa; Ankara Valisi Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ile İlişkiler ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Büyükelçi Togan Oral, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu katıldı.