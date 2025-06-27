Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 671’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 671’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Vali Ömer Toraman, Lapseki Kaymakamvekili Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey’in mezarına çiçek sunumu ve yapılan duaların ardından mehteran eşliğinde Çardak sahili Çamlık mevkisindeki tören alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şiirlerin okunmasının ardından Çardak Halk Dansları Topluluğunun gösterileriyle devam eden tören mehteran konseriyle sona erdi.