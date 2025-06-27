Düzce’de zorluğu kadar inceliği de olan nalbantlığı yaşatmaya çalışan Mesut Akın, mesleğe ilginin az olduğunu ancak yeni açılan kurslarla bu durumun değişebileceğini belirtti.

Türkiye Jokey Kulübü’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra serbest olarak mesleğini sürdüren nalbant Mesut Akın (53), Düzce’de faaliyet gösteren bir at çiftliğine gelerek atların tırnak bakımlarını yapıyor. 16 yaşından bu yana nalbantlık yapan Akın, mesleğin zorluklarını anlatarak, yeni ustaların yetişmesi gerektiğine dikkat çekti. Akın, "Her mesleğin bir zorluğu vardır ama nalbantlığın hem kendine ait sorumlulukları hem de fiziksel zorlukları mevcut. Özellikle yetişmekte olan tayların ve yarışlara hazırlanan atların bakımı daha dikkatli ve düzenli yapılmalı. Normal bakım süreçlerinde küçük taylar, kısraklar, damızlıklar ve aygırların genel bakımları ayda bir veya mevsimsel olarak değişen periyotlarla yapılır" dedi.

Sıcak havanın işini zorlaştırdığını ifade eden Akın, "Mesleğin en zor kısmı sıcak alanlar. Bununla birlikte hayvanların bulunduğu ortamlarda sinek ve benzeri durumlar ortaya çıkıyor. Ayrıca hayvanlar karakterleri veya eğitimleri açısından agresif olabiliyorlar. Bunlar bizim mesleğin cilveleri ama yine de güzel bir meslek" diye konuştu.

Jokey Kulübü’nün son yıllarda başlattığı eğitim kurslarıyla mesleğe yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Mesut Akın, "Jokey Kulübü son 2 yıldır nalbant kursları düzenliyor. Bu kurslar Bursa Karacabey Harası’nda açılıyor. Yetişen öğrenciler var ama rakamlar şu aralar az. Nalbantlık mesleğini öğreten ve uygulamalı eğitim verilen bu programlardan şu ana kadar 9-10 öğrenci mezun oldu. Buralardan çıkacak öğrencilerin bizler gibi hizmet sunacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.