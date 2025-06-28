Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka teknolojisini ALO 153 Çağrı Merkezi’ne entegre ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Belediye hizmetlerinde inovasyon ve teknolojiyi odağına alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını yapay zeka ile güçlendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde, vatandaşlardan gelen çağrı, mesaj ve talepler, yapay zeka ile analiz edilerek ilgili birimlere otomatik olarak yönlendiriliyor. İnsan müdahalesine gerek kalmadan çalışan bu sistem, talep, istek ve şikayetlerin kuruma iletilmesini sağlarken, aynı zamanda çeşitli konularda bilgi alınmasına da imkân tanıyor.

7/24 ulaşılabilen çözüm merkezi

ALO 153 Hattı’nın yanı sıra şehir dışından da erişilebilen 0342 153 00 00 numarası ile vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuluyor. Ayrıca, alo153.gaziantep.bel.tr adresi üzerinden erişilebilen yapay zeka destekli chatbot ile her zaman ulaşılabilen bir dijital çözüm noktası oluşturuldu.

Çok dilli destek, küresel erişim

Yeni sistem, İngilizce ve Arapça dil desteğiyle uluslararası kullanıcılar için de erişilebilirliği artırdı. Bu özellik, özellikle yurtdışından gelen misafirlerin bilgiye hızlı ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Yeni dijital dönemde çözüm odaklı yaklaşım

Yapay zeka destekli sistemle birlikte, yoğun saatlerde personelin iş yükü azalırken, vatandaş talepleri daha hızlı ve etkin şekilde karşılanıyor. Yapay zeka; canlı görüşmeleri analiz ederek vatandaşın duygu durumunu tespit ediyor, görüşmenin konusu ve özetini sistemde kayıt altına alıyor. Muhtemel kriz durumlarında ise ilgili birimlere uyarı verilerek hızlı müdahale imkânı sağlanıyor.

Bu sayede hem hizmet kalitesi artıyor hem de belediye içi dijitalleşme süreci güçleniyor. Yapay zeka destekli çağrı merkezi uygulaması, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.