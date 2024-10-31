Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı en yüksek köyü beyaza büründü.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı ve Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyü, bugün yağan karla beyaza büründü. Köy halkının hayvancılıkla uğraştığı ve kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

Barış Emen isimli köy sakini, “Bugün kar yağışı nedeniyle köyümüz adeta beyaza büründü. Bir yandan sevinçliyiz çünkü kar yağışını çoktan görmemişiz diğer yandan biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eğer kar yağarsa hayvanlarımız içerde kalır yem konusunda zorluklar çekeriz” dedi.