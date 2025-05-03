Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerin uzun süredir ihtiyaç duyduğu modern su deposu ve terfi binası tamamlanarak hizmete açıldı.
Türkiye’nin en büyük modüler terfi binası olarak inşa edilen tesis, bölgedeki firmaların su temininde yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak üretim süreçlerinin verimliliğini artıracak.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, tesisin açılışında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Aygöl, sanayi bölgesinde sürdürülebilir su teminini sağlayacak bu yatırımın, Bozüyük OSB’nin altyapı standartlarını yükselteceğini belirtti.
Yeni tesisin, sanayicilere kesintisiz su temini sunarak bölgenin üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlaması ve Bozüyük OSB’nin yatırım cazibesini artırması bekleniyor.