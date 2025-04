Türkiye kanatlı eti sektörünün lider kuruluşlarından Gedik Piliç, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan ilk tavuk firması oldu. Çin’e ihracat yapan ilk ve tek firma olan Gedik Piliç, Avrupa Birliğine ihracata da öncülük yaptı. Avrupa Birliğine ihracat yetkilisi alan Gedik Piliç, ilk konteyneri Hollanda’ya göndererek AB’ye ihracat yapan ilk Türk markası oldu.

Gedik Piliç, 1968 yılından bu yana Türkiye’de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne (AB) kanatlı eti ihracatı yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar, 2024 yılının Aralık ayında sonuçlandı. Buna göre ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen kesimhanelerin, AB’nin TRACES NT sistemine kaydedilme prosedürü 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

1968 yılından bu yana Uşak’ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren 3 binden fazla çalışanı, günlük yaklaşık 500 bin tavuk kesimi, ileri işlenmiş tesisinde, döner, şarküteri, pişmiş ve kaplamalı ürünler olmak üzere toplamda aylık 7 bin ton ileri işlenmiş ürün üretme kapasitesine sahip olan Gedik Piliç, Şubat ayı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda yetki belgesini alarak AB’ye ileri işlem ürünleri için ihracat süreçlerini başlattı. Gerekli analizler ve izinlerin tamamlanması üzerine Nisan ayı başında Avrupa Birliği üye ülkelerinden Hollanda’ya Türkiye’den ihracat yapan ilk firma oldu. Türk ve Avrupa Birliği bayrakları asılan tırlar, düzenlenen törenle yola çıktı.

Türkiye’de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, AB’ye ihracat vizesi almasının ardından bir ilke daha imza attı. 2020 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını gösteren Gedik Piliç, Türkiye’den AB’ye ilk piliç eti ihracatına da imzasını atarak kanatlı eti sektörüne öncülük yaptı. Gedik Piliç’in AB’ye gönderdiği ilk konteynerde bulunan ısıl işlem görmüş piliç ürünleri Hollanda’ya ulaştı. Gedik Piliç’in önümüzdeki süreçte diğer AB ülkelerine de ihracat yapmak için bağlantılar yaptığı belirtildi.

"Tüm AB’ye ürün göndereceğiz"

Avrupa Birliği’ne gönderilen ilk ürünleri Uşak’ın Eşme ilçesindeki tesisten uğurlayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik yaptığı açıklamada, "Gedik Piliç her zaman ilklerin firması. Bundan 5 yıl öncesinde Çin’e ilk ihracatı yapan Gedik Piliç’ti. Bugünde Avrupa’ya ilk ihracatı yapan yine Gedik Piliç’tir. Avrupa’ya piliç eti ihracat edebilmek için süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve il, ilçe tarım müdürlükleri dahil olmak üzere tüm Bakanlık personeline teşekkür ederiz. Yıllardır Avrupa’ya ihracat yapmak için gösterdiğimiz çabanın sonucunu aldık. Avrupa’ya ihracat yapan ilk firma olarak ilk ihracatımızı ileri işlem ürünlerimizle Hollanda’ya gerçekleştirdik. Hedefimiz öncelikle Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelere sonrasında İngiltere’de dahil olmak üzere tüm Avrupa’ya ihracat yapmak." dedi.

"2025 yılı içeresinde AB ülkelerine 20-25 bin ton ihracat hedefimiz var"

AB ülkelerinin, ihracat için sektörde uzun yıllardır mücadele verilen büyük bir pazar olduğuna işaret eden Osman Gedik; "Bildiğiniz gibi Avrupa’da yüksek oranda Türk nüfusu var. Bu ihracatla sadece AB ülkelerindeki Türkleri hedef alsak bile Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz üretimin nerdeyse yüzde 25’ni ihraç edebiliriz. Bu da bizim yıllık yaklaşık 100 bin ton olan ileri işlem tesisimizdeki üretimimiz içinde 20-25 bin ton eder. Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar tutarında yatırım yaptık. 2025 yılında da yatırımlarımıza devam ederek yaklaşık 30 milyon dolarlık daha yatırım yapacağımız. Son dönemlerde sektörün en hızlı büyüyen firması olarak şu an pazardaki ilk 5 firma içerisinde yer alıyoruz. Mevcut durumda üç kesimhanemizde günlük 600 ile 650 bin arasında tavuk keserek, bin ile bin 200 ton et üretme kapasitesine sahibiz. Kanatlı sektörü Dünya’da ve Avrupa’da tüm et ürünlerinin içerisinde en fazla tüketime sahip ürünlerden oluşuyor. Ancak Türkiye olarak tüketimde Avrupa’nın gerisindeyiz. Fakat ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde tüketimin artmasıyla gelen talebi karşılamak için yatırımlarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AB’ye ihracat ileri işlem ürünleri ile başladı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Avrupa Birliği’ne yapılan ilk ihracatta talep edilen ürünler hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa Birliğine gönderdiğimiz ilk ürünler, ileri işlem adını verdiğimiz döner, kaplamalı ürünler, köfte grubu, şarküteri gibi kategorilerden oluşuyor. İlerleyen günlerde hedefimiz ürün çeşitliliğini artırmak. Bu konuda da projelerimiz ve yatırımlarımız devam ediyor."

"Yatırımlarımız devam edecek"

Firma olarak yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "1968 yılında kurucumuz ve onursal başkanımız Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğumuza Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk 500 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracata Avrupa Birliği üye ülkelerini de katma fırsatı yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile markamızı, ürünlerimizi, firmamızı Avrupa’ya tanıtıp, potansiyel pazarlarda iş birliktelikleri oluşturmak, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bulunduğu bölgenin en büyük firması olarak her zaman hem bölge hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak adına, direk ve dolaylı olarak oluşturdukları istihdam ile sadece kar amaçlı olmayıp, sosyal sorumluluğu da kendilerine görev edindiklerini söyleyen Osman Gedik, açıklamasını şu ifadelerde tamamladı:

"Sektördeki paydaşlarımızla paralel olarak, global düşünüp lokal hareket eden bir anlayışla, güvenilir, katma değerli ve sağlıklı ürünler üretmek için Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. AB ülkelerine yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider Gıda Firması olarak inovatif ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz"