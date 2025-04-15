Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda dereceler elde eden Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman makamında ağırladı. Kahraman, öğrencileri tebrik ederek, ödüllendirdi.
8-9 Nisan tarihlerinde Karaman’da düzenlenen özel eğitim etkinliklerine katılan Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, gösterdikleri üstün performans ve başarılarla takdir topladı. Etkinliklerde sergiledikleri azim ve yetenekle dikkat çeken öğrenciler, Bayburt’a gururla döndü. Özel öğrencileri makamında ağırlayarak başarılar dileyen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrencileri ödüllendirdi.
Kaynak: İHA