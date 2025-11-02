Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Mersin Spor, Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’ya 87-78 mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin

Mersin, ‘Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’na ev sahipliği yapacak
Mersin Spor: Olaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil

Fenerbahçe: Bocot JR 11, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin IV 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7

1. Periyot: 22-17

Devre: 42-45

3. Periyot: 57-65

Kaynak: İHA