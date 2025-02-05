Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları U18 Salon Türkiye Şampiyonası’nda sırıkla atlamada 3 madalya alarak şehre gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, İstanbul’da düzenlenen U18 Salon Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti ve organizasyona damga vurdu. Yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada, temsilcilerimizden Erva Cansu Mercan, U18 sırıkla yüksek atlama kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyaya uzandı. Şampiyonada mücadele sporcularımızdan Şevval Barış, U18 yüksek atlama Türkiye ikincisi ve Yunus Emre Civelek ise U18 60 metre engel Türkiye ikincisi oldu.