Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin İstanbul’daki toplantısında konuşan Başkan Cemil Tugay, toprak sağlığı ve gıda güvenliğini öncelikli sorunlar olarak vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 43. Olağan Meclis Toplantısı ve Bağımlılık Paneli, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da Gorrion Hotel’de yapıldı.

Toplantıya Birlik Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile üye belediye başkanları katıldı. Prof. Dr. Kültegin Ögel moderatörlüğünde bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Başkan Tugay, “Birlikte olmak bize güç veriyor” diyerek, İzmir’de üye belediyelere teknik destek için ofis açtıklarını, danışma kurulunu genişlettiklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadelede, madde ve kumar bağımlılığının yaygınlığını vurgulayan Tugay, belediyelerin bu konuda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

İklim krizinin etkilerine dikkat çeken Tugay, “Kuraklık, atık yönetimi, kimyasal kirlilik, mikroplastik artışı ve karbon emisyonları ciddi sorunlar. Geri dönüşümde başarısızız, yenilenebilir enerji istenen düzeyde değil. Sıkı politikalar uygulanmalı” dedi. Toprak sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki tehlikelere işaret eden Tugay, “Türkiye’de her üç gıda ürününden birinde zararlı pestisit var. Topraklarımız ağır metal kirliliği açısından en kötü durumda. Bu, yüksek sağlık harcamaları ve hasta nesiller olarak bize dönecek. Sağlıklı Kentler Birliği olarak bu konulara öncelik vermeliyiz” diye konuştu.

Başkan Tugay, madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeden yapılmasının önemine değinerek, “Siyaset üstü bir bakış açısıyla, omuz omuza ülkemizin sağlığı, refahı ve demokrasisi için çalışmalıyız. Herkes bu sorumluluğu paylaşmalı” dedi.