Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) ana sponsor olarak araç kiralama markası Intercity ile anlaşma sağladı.

Sponsorluk anlaşması, İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve Mersin 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları gibi büyük organizasyonların ana sponsorluğunu da kapsadı.

İş birliği sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Intercity gibi güçlü ve sektöründe öncü bir markanın, komitemize ve Paralimpik sporcularımıza destek vermesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu sponsorluk, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları yolunda bizlere güç katacak ve sporcularımızın başarılarına değerli bir katkı sağlayacaktır. Bu destek, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda ülkemizin paralimpik spor alanındaki vizyonu için de büyük bir anlam taşıyor. Sporcularımızın gösterdiği üstün çaba ve elde ettikleri başarılar, ülkemizin spor kültürüne ilham veriyor. Bu iş birliğiyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da, TMPK’ye ana sponsor olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.