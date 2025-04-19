Şırnak U15 Gelişim Liginde oynanan futbol müsabakasında Cizre Dicle Spor, Silopi Belediye Sportif Faaliyetler Sporu 6-2 yendi.

Şırnak U15 Gelişim Liginde Silopi İlçe Stadyumu’nda oynanan futbol müsabakasında Silopi Belediye Sportif Faaliyetler Spor, Cizre Dicle Spora 6-2’lik farklı skorla yenildi. Maçın ikinci dakikasında Muhammed Ömer Temizer’in attığı gol ile 1-0 öne geçen Cizre Dicle Spor, golden dokuz dakika sonra Hamza Yalçın ile 2-0 öne geçti. Silopi Belediye Sportif Faaliyetler Spor ise müsabakanın 25. dakikasında attığı gole ile skoru 2-1’e getirdi. Müsabakanın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca ilk yarı 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha kontrollü bir oyun oynayarak başlayan Cizre Dicle Spor, 46. dakikada Muhammed Ömer Temizer kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Dakika 47 ve 55’te Sami İslam Ekinci’nin attığı gollerle skor 5-1 oldu. Silopi Belediye Sportif Faaliyetler Spor Dk. 59’da farkı üçe indirirken perdeyi kapatan gol Dk. 62’de Bedirhan Yılmaz’dan geldi. Müsabakada başka gol olmayınca Cizre Dicle Spor, deplasmanda Silopi Belediye Sportif Faaliyetler Sporu 6-2’lik farklı skorla mağlup etti.