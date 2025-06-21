Türkiye’nin en büyük gazetecilik mesleki çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na, Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın merkezi Nevşehir ev sahipliği yaptı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer, 7 bölgenin federasyon başkanları, 81 ilin cemiyet başkanları, yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Toplantıya Yalova Gazeteciler Cemiyeti adına, aynı zamanda Gemlik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yardımcısı Ömer Faruk Demirok da iştirak etti.

Toplantıda divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, divan kurulu üyeliğini ise TGK Genel sekreteri Ergün Ata ve TGK Yönetim kurulu üyesi, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca yürüttü.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, basınının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler, basılı gazetelerin yaşadığı sıkıntılar, internet medyası, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı konuşmasında gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğü konularına değindi.

Program sonunda konfedrasyona üye olan Kayseri Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu’na rozetleri alkışlar eşliğinde takıldı.