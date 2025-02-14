Film çalışmaları alanında Türkiye’nin en köklü akademik buluşmalarından biri olan Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, bu yıl 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

"Sinema ve Aile" temasıyla düzenlenecek 24. konferans, sinema ve medya alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Konferansın bu yılki ana konuşmacıları Prof. Dr. Umut Tümay Arslan ve Dr. Bülent Somay olacak.

2025 yılı konferans çağrı metni yayımlandı. Bildiri başvuruları için son tarih 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Katılım şartları ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için konferansın resmi web sitesi adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.