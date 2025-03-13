Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü haftası münasebetiyle, Kültür Pınarı Kulübü tarafından "Türkiye Cumhuriyetinin Vatandaşlık Tasarımı Olarak İstiklal Marşı" adlı konferans gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleşen etkinliğe, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansı gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsine Börekçi, konuşmasında ilk olarak tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anarken, Mehmet Akif Ersoy’a da şükranlarını sundu.

Börekçi, İstiklal Marşı’nın diğer marşlardan farklı olarak şiir formatında yazıldığını ve dünya üzerinde hiçbir marşın bu formatta olmadığını vurguladı. "İstiklal Marşı, tarihi açıdan millî bir mücadele sürecinde yazılmış ve milletin niteliklerinden yola çıkarak istiklâli hak olarak meşrulaştıran bir ordu/millet marşıdır" diyen Börekçi, marşın Türk Kurtuluş Savaşı’nın destanı niteliğini taşıdığını belirtti.

Börekçi, ayrıca İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy’un dünya görüşünden anlaşılan bir edebi metin olduğunu ifade ederek "İstiklal Marşı kullanımlık bir metin değil, derin anlamlar barındıran bir eserdir" dedi. Börekçi konuşmasını İstiklal Marşı’nın açıklamasını yaparak devam etti.

Program hediye ve belge takdiminin ardından sona erdi.