Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş’a 99-33’lük skorla mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Ankara Demirspor: 1 TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Ankara Demirspor: 1

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Mersin Spor Kulübü: Olaseni 23, Pineiro 11, Cobbs 24, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Tevfik Akdamar 2, Deniz Kılıçlı

Başantrenör: Can Sevim

Beşiktaş: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Sleva 19, Terry 9, Yiğit Arslan 4, Kerem Konan, Allman 19, Morgan 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 26-18 (Mersin Spor Kulübü lehine)

Devre: 50-46 (Mersin Spor Kulübü lehine)

3. Periyot: 76-70 (Mersin Spor Kulübü lehine)

Kaynak: İHA