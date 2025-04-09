Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Alman Kentler Birliği (Deutscher Stdtetag) iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte Alanya Belediyesi de temsil edildi.

Türkiye ile Almanya arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yerel düzeyde iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği zirve, İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Alanya Belediyesi temsil edildi

Zirve kapsamında, "Kentler: Demokrasi ve Özgürlüklerin İtici Gücü" başlıklı oturumlar ve "Türk-Alman Belediyecilik İş Birliğinin Geleceği" konulu Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Etkinlikte Alanya Belediyesini, Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay, Koordinatör Yardımcısı Christine Farami ve Belediye Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Özge Kıldırgıcı temsil etti.

Etkinlik, tarihi Yerebatan Sarnıcı’nda verilen resepsiyon ile sona erdi. Zirve, kültürel bağların güçlenmesine ve sürdürülebilir ortak projelere zemin hazırladı.