Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Polatlı 1926 Spor-Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak maçlara atanan hakemleri duyurdu. Merkez Hakem Kurulu’nun kararına göre; 4. grupta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Çoruhluspor-Ağrı 1970 spor: Osman Köksaldı

Denizlispor-Sebat Gençlikspor: Birkan Altındaş

Niğde Bel.spor-K.İstiklalspor: Muhammed Onat

Polatlı 1926 spor-Erciyes 38 FK: İbrahim Elmas

Bursa Nilüferspor-B.Tepecikspor:Alirıza Altunbakır

Orduspor 1967-Kırıkkalespor: Yunus Emre Çİftçi

Rektör Karamustafa: "Nevruz, Türk’ün yeni günü, bolluk ve bereketin sembolüdür" Rektör Karamustafa: "Nevruz, Türk’ün yeni günü, bolluk ve bereketin sembolüdür"

Turgutluspor-Edirnespor: Özer Özden

Mardin 1969 spor-Zonguldakspor: Erkan Özdamar

Kaynak: İHA