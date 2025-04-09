Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla 28-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Turkish Fashion Fabrics Show öncesi, sektöre yön veren firmaların tasarım ekipleri için Bursa Business School’da "Trend Kampı" düzenlendi.

IFA Paris Moda Okulu İstanbul Kampüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen trend kampına 100’e yakın tasarımcı katıldı. 2026 İlkbahar-Yaz ve 2027 Sonbahar-Kış trendlerinin ele alındığı kampta, teknik tekstillerden inovasyona, döngüsel moda endüstrisinden kültürel kodlara kadar pek çok başlıkta sunumlar yapıldı. Kamp, sunumlar sonrasında gerçekleştirilen baskı ve boyama atölyesi etkinliğiyle tamamlandı.

"Doğayla iç içe çalışmalar yapmak çok kıymetliydi"

Trend kampı kapsamında sunum gerçekleştiren tasarımcı Mert Çelebi, moda tasarımında koleksiyon oluşturma, renk hikâyesi geliştirme ve tasarım odaklı düşünme gibi konularda katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdiklerini belirtti. Oldukça verimli geçen bir trend sunumu gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelebi, "İlkbahar-yaz 2026 sezonuna ait trend ve renk paletlerini, renk hikayelerini detaylı şekilde inceledik. Ardından Sonbahar-Kış 2026-2027 sezonuna dair öngörülerimizi de katılımcılarla paylaştık. Sunumun ardından, Bursa Business School’un çevresinden topladığımız doğal materyaller ve bitkilerle bez çantalara baskılar yaptığımız interaktif bir workshop düzenledik. Doğayla iç içe, şehrin stresinden uzak, ilham verici bir mekânda bu çalışmayı yapmak çok kıymetliydi. İlkbahar-yaz sezonunun onarıcı, şifalı ve iyi hissettiren renk paletleriyle bu doğal ortam arasında güçlü bir bağ kurduk. Yosunsu yüzeyler, ağaç kabukları ve çam dokularından ilham alarak yaptığımız baskılarla sezona ait renk hikayelerini doğayla birleştirdik." ifadelerini kullandı. Çelebi, hazırladıkları trend sunumunun 28-30 Nisan tarihlerindeki Turkish Fashion Fabrics Show’da katılımcılarla buluşacağını da sözlerine ekledi.

"Tasarım yoluyla sürdürülebilirlik ve döngüselliği ön plana taşıyabiliriz"

Tekstil ve moda tasarımcısı Senem Kula, trend kampında gerçekleştirdiği sunumda döngüsel ekonomi, sürdürülebilir moda tasarımı, akıllı tekstiller, çevre dostu materyaller ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması gibi başlıkları ele aldı. Turkish Fashion Fabrics Show’un özellikle tekstilin kalbi olarak görülen Bursa’da düzenleniyor olmasının önemine dikkat çeken Kula, "Bu tür etkinlikler tasarımcı, üretici ve tüketiciyi aynı platformda buluşturarak sektöre önemli katkılar sağlıyor. Ülkemizin ve Bursa’nın tekstilini daha ileriye taşımak için biz de bu programlarda yer alarak katkı sunmak istiyoruz. Tasarım yoluyla sürdürülebilirliği ve döngüselliği ön plana çıkararak, sektörümüzü daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyabiliriz. Bu da biz tasarımcıların en önemli sorumluluklarından biri." dedi.

"Fikir paylaşımı sektör açısından çok değerli"

Trend kampına katılan firma yöneticisi Hülya Yalçın, 40 yılı aşkın süredir sektörde yer aldığını belirterek, "Burada yapılan fikir paylaşımları sektörümüz açısından çok değerli. Birbirimizi tanımamız ve anlamamız, bu tür organizasyonların önemini artırıyor. BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı yaşam boyu eğitim merkezi katılımcılara mükemmel bir ortam sunuyor. Bursa, tekstil üretiminde köklü bir geleneğe sahip ve bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. TFF Show’un Bursa’da düzenlenmesi çok kıymetli. Yıllarca Avrupa’daki fuarlara giderek yeni şeyler görmeye çalıştık ama Bursa şu anda bu misyonu üstlenmeli. BTSO’nun desteğiyle bunu en iyi şekilde başarabiliriz." dedi.

"Bu tür organizasyonlar sektöre fayda sağlıyor"

Trend kampına katılan Tasarımcı Direktör Yalçın Kesen, kampın sektördeki profesyonelleri bir araya getirmesi açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti. Kampın trend analizi ve eğitim sürecinde farklı bakış açıları sunduğunu söyleyen Kesen, ancak en önemli noktanın sektör profesyonellerini buluşturması olduğunu vurgulayarak bu etkinlikten çıkan fikirlerin Bursa ve Türkiye’ye değer katacağına inandığını belirtti.

Kampta çok değerli bilgiler aktarıldığını belirten sektör temsilcisi İskender Uprak ise Bursa’da bu tarz etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Doğanın izlerini çantalarına yansıttılar

Firma yetkilisi Sema Şentürk, kampın çok keyifli geçtiğini ve özellikle geri dönüşüm ile sürdürülebilirliği destekleyen projeler hakkında edindikleri bilgilerin aydınlatıcı olduğunu belirtti. Doğayla iç içe olarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyen Şentürk, "Doğadan parçalarla tasarladığımız çantaların her birinde doğanın izlerini yansıttık." dedi.

Firma yetkilisi Alinur Parlamış ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını ve çok değerli bilgiler edindiklerini söyledi. İlerideki projelerle ilgili önemli bilgiler aldıklarını belirten Parlamış, "Ar-Ge konusunda paylaşılan bilgiler çok kıymetliydi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

TFF Show 28-30 Nisan’da Merinos’ta Ziyaretçilerini Ağırlayacak

Türkiye’de tekstil endüstrisinin üretim ve ihracat üslerinden olan Bursa, Nisan ayında önemli bir organizasyona hazırlanıyor. BTSO öncülüğünde düzenlenen sektörün büyük buluşması Turkish Fashion Fabrics Show, 28 - 30 Nisan 2025 tarihinde Merinos’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Tekstilde dünyaca ünlü markaların satın alma ekiplerinin de yer alacağı fuarın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.