Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kenti güzelleştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen ağaç gençleştirme ve budama çalışmalarıyla Muğla’nın yeşil dokusu daha da zenginleşiyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan ve yaşları en az 15 olan akasya, erguvan, dut, tespih, çınar ve iğde ağaçlarında gençleştirme budama çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Büyükşehir, bu çalışmayla hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek risklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle Menteşe ilçesi başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen budama faaliyetleri, bölgenin iklimsel özellikleri dikkate alınarak uzman ekipler tarafından titizlikle planlandı ve uygulandı.

Budama çalışmaları kapsamında her ağaç türü için teknik analizler yapılarak yapısal zayıflıklar tespit edildi, kırılgan ve risk oluşturan dallar uzaklaştırıldı. Uygulamalarda ağaçların genel formu korunarak sağlıklı gelişimleri desteklendi. Budama işlemleri esnasında akasya ve tespih ağaçlarında hızlı büyümeye bağlı kırılganlıklar, erguvan ve dut ağaçlarında ise geniş taç yapısının oluşturduğu dengesizlikler dikkate alınıyor. Çınar ve İğde ağaçlarında ise yaşa bağlı çürüme ve zayıflıklar doğrultusunda budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

DOĞAL RİSKLERE KARŞI ÖNLEM

Muğla'da kış aylarında artan rüzgâr hızları ve yıl boyunca görülen yüksek yağış oranları, özellikle yaşlı ve bakımsız ağaçlarda devrilme ve dal kırılması gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu risklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen gençleştirme budamaları, çevre sağlığı ve kamu güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Yapılan çalışmalarla, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Muğla'da genişletme ve gençleştirme budamalarına başladıklarını söyledi. Özellikle 15 yaşını geçmiş olan, iğne yapraklı olmayan büyük yapraklı ağaçlarda budama işlemleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.