Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen zirai don olayı, tarım alanlarında önemli zararlara yol açtı. Bu gelişmenin ardından Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, özellikle meyve ağaçları ve sebze üretimi yapılan alanlarda yoğunlaşarak don olayının ürün verimine etkilerini yerinde inceliyor. Üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren yetkililer, zarar gören alanların tespitiyle ilgili detaylı rapor hazırlıyor.

Müdür Mediha Elmas, yaptığı açıklamada, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Elmas, "Don olayından etkilenen üreticilerimizin zararlarının tespit edilmesiyle birlikte, bakanlık düzeyinde destek mekanizmaları devreye alınmıştır" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından elde edilecek veriler, ilgili kurumlara iletilecek.