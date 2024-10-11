Türkeli Meslek Yüksekokulu(MYO) tarafından uyuz hastalığı hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Sefa Haktan Hatık tarafından yürütülen GCD101 Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında Türkeli halkı ve MYO öğrencilerine yönelik uyuz hastalığı hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinliklerde, uyuz hastalığının belirtileri, bulaşma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca, hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken hijyen tedbirleri vurgulandı. Katılımcılar, etkinlik sayesinde uyuz hastalığı konusunda farkındalık kazandı ve toplum sağlığını koruma konusunda bilinçlendirildi.

Etkinlik sonunda, hastalığın önlenmesi için kişisel hijyenin önemine dikkat çekilerek çeşitli broşürler ve bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.