Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu Köyü Mesire Alanı’nda "Orman Benim" programı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve öğrenciler mesire alanında çevre temizliği yaptı. Doğanın korunmasının ve ormanların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasının önemine vurgu yapılan etkinlikte, minik gönüllüler ellerine eldivenlerini takarak doğaya sahip çıktı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin hem eğitici hem de bilinçlendirici yönüyle büyük katkı sağladığını belirterek, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.