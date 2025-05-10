Türkeli Belediye Esnafspor (BES), kulüp tarihinin 40. yılını anlamlı bir başarıyla kutladı. Türkeli BES U-12 futbol takımı, Sinop’ta düzenlenen Play-Off finalinde Sinopspor’u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yarı finalde Gerze Gücüspor ile karşılaşan Türkeli BES U-12 takımı, rakibini 4-2’lik skorla geçerek finale yükselmişti. Finalde ise güçlü rakibi Sinopspor’u 1-0 mağlup eden genç yetenekler, Türkeli’ye şampiyonluğu getirdi.

Bu başarıyla birlikte Türkeli BES, katıldığı üç alt yaş ligi kategorisinde 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde ederek altyapı çalışmalarının meyvesini toplamış oldu. Kulübün 40. kuruluş yılına denk gelen bu başarı, ilçe spor camiası tarafından sevinçle karşılandı.

Kulüp yetkilileri, altyapıya verdikleri önemin altını çizerken, gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.