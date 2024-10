Milli sporcu Gökhan Seven, 13 dünya,13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Combat Game şampiyonluğu ile toplamda 30 altın madalya kazanarak Türk sporuna önemli katkılar sundu.

Son zaferini Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında elde eden Seven’in, 30’uncu şampiyonluğu DEPSAŞ Enerji himayesinde kutlandı. Seven’e başarılarından dolayı DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel tarafından teşekkür plaketi ve Cumhuriyet altını takdim edildi.

Şanlıurfa’da ağırlandı

Dünya, Avrupa, Asya ve Combat Game şampiyonluklarıyla 30 altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Gökhan Seven, DEPSAŞ Enerji’nin davetlisi olarak Şanlıurfa’da misafir edildi. Bilek güreşinde kazandığı sayısız başarı ile “Türk terminatör” lakabıyla tanınan Seven, son olarak Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında birinci olarak zirveye yerleşmişti.

“Birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz”

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Genel Müdürü Murat Karagüzel’in daveti üzerine Şanlıurfa’ya gelen Gökhan Seven, Erzurum Bilek Güreşi İl Temsilcisi Ahmet Gökhan Karadağ ile birlikte DEPSAŞ Enerji Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, milli sporcu Seven, Kulüp Başkanı Genel Müdür Karagüzel’e madalyaları ve başarıları hakkında bilgi verirken Şanlıurfa halkına olan sevgisini dile getirdi. Şanlıurfa’yı çok beğendiğini belirten Seven, “DEPSAŞ Enerji Spor Kulübüne bağlı bir sporcu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sporculara sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederim. Birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Başarılarıyla gurur duyuyoruz”

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, milli sporcunun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, Gökhan Seven’i Şanlıurfa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Karagüzel, “Gökhan Seven’e başarılarının devamını diliyorum. Kulübümüz bünyesindeki diğer sporcularınn da önemli başarılar ortaya koyduğu bu yükseliş elde etmeleri bizleri gururlandırıyor, daha da mutlu ediyor. Sporculara desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gökhan Seven’ın hayatı ve kariyeri

Türkiye’nin paralimpik alandaki en başarılı sporcularından biri olan Gökhan Seven, kariyerine ulusal ve uluslararası arenada sayısız başarı sığdırmış bir milli sporcu. Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ) Enerji Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Seven, Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Geçirdiği ateşli hastalık sonucu henüz 9 aylıkken yürüme kabiliyetini kaybetti. Spor hayatına 2002 yılında okçuluk ile adım atan Seven, halterde önemli başarılar kazandıktan sonra omzundaki sakatlık sonrasında bilek güreşi branşına yöneldi ve kısa sürede bu alanda da adını duyurdu. Bugüne kadar 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Kombat Game şampiyonasında altın madalya kazanan Seven, uluslararası arenada elde ettiği bu başarılarla Türkiye’yi gururla temsil etmeye devam ediyor.