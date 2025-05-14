Türk Telekom Hayatı Kolaylaştıran Servisler mobil uygulaması ile kullanıcılar çağrı yönetimini tek bir mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. Uygulama sayesinde Türk Telekom müşterileri, istenmeyen çağrıları engelleme, cevapsız arama hatırlatma, sadece favorilerim arayabilsin gibi işlemleri tek bir yerden kolay bir şekilde ve uygun fiyatlarla yapabiliyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, "Türk Telekom Hayatı Kolaylaştıran Servisler" mobil uygulaması sayesinde çağrı yönetimini tek bir uygulamaya topluyor.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, Hayatı Kolaylaştıran Servisler ile mobil müşterilerine çağrı yönetimini kolaylaştırma faydası sunuyor. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar kişi listesinde olmayan aramaları eğer numara rehberlik servisinde kayıtlı ise ad-soyad bilgisi olarak arama ekranında görebiliyor. Ayrıca kullanıcılar görsel ekleyerek aramalarını daha eğlenceli hale getiriyor. Çağrı yönetiminin daha kolay hale geldiği uygulamada Lira Paylaş, Güncel Fatura, Hediye İnternet gibi servislerini de kolayca yönetebiliyor.

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan uygulama ile birlikte arama, fatura ve TL işlemleri mobil kullanıcılar için tek bir uygulamaya dahil edildi. Uygulamanın öne çıkan diğer bir özelliğinde ise kullanıcılar kötü amaçlı arayan numaraları istenmeyen olarak işaretleyebiliyor. Uygulamanın öne çıkan diğer yenilikleri arasında çağrı özeti, arama hatırlatma ve rahatsız etme modu açıkken sadece favoriye eklenen kişilerin arayabilmesi için "favorilerim arayabilsin" yer alıyor. Ayrıca uygulama sayesinde çağrı engelleme servisi açıkken engellemek istenen ya da aramasına izin verilen numaralar da seçilebiliyor. Türk Telekom Hayatı Kolaylaştıran Servisler mobil uygulaması (Türk Telekom HKS) Google Play ve AppStore’dan indirilebiliyor ve kullanılabiliyor.