Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Önçel Güler’in konuşmacı olarak katıldığı ’Türk Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Dünyası Vakfı ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün konferans salonunda ’Türk Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu seminer gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Önçel Güler, seminere konuşmacı olarak katılım sağladı. Seminerin ardından Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, konuşmacı Doç. Dr. Güler’e katılım belgesi takdim etti.

Programa Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik’in yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Hüseyin Alp Özdemir, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri Kemal Kaya, Gastro26 Mufak Akademisi Kurucusu Mutlu Güngör, Şef Selma İnci Yüksel ile Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılım sağladı.