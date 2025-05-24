Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel düğün yemeği etkinliği düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2022 yılından beri yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türk Mutfağı Haftası’nın 2025 yılında teması "Türk mutfağının klasik yemekleri" oldu. Bu özel haftayı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde "Geleneksel Düğün Yemeği Etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinlik, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve S.S. Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde organize edildi. Programda köy kültürünün önemli bir parçası olan düğün yemekleri tanıtılarak yerel lezzetler misafirlere ikram edildi.

Geleneksel düğün yemeği etkinliğine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman da katıldı. Vali Toraman, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sunan vatandaşları tebrik etti.