Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bağlı Seyvan köyünde 100 yıllık Arap eğlenceleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde her yıl Kurban Bayramında köy gençleri tarafından hazırlanan oyunlar, köye gelen misafirlere ve köy halkına, sergileniyor. Köy meydanında sergilenen oyunlarda, gençler köyün damatlarını tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. Gençler, istekleri yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su bidonlarıyla ıslatıyor. Yaşları büyük olan damatlar ise bahşiş vererek, ıslanmaktan kurtulmaya çalışıyor.