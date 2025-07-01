Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitim Merkezi, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve bireylere yönelik düzenlediği ilk yardım eğitimleriyle hem hayat kurtarıcı bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor hem de elde edilen gelirle Manisa’da destek bekleyen vatandaşlara insani yardım ulaştırıyor.

İlk yardım bilincinin toplum genelinde artırılmasını hedefleyen merkezde verilen eğitimlerden elde edilen gelir; kent genelinde gıda kolisi, eğitim desteği ve sağlık yardımları gibi insani yardım faaliyetlerinde kullanılarak destek bekleyen vatandaşlara aktarılıyor.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, ilk yardım eğitiminin sadece acil durumlarda değil, toplumsal dayanışma ve bilinç düzeyinin artırılması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

İlk yardım eğitiminin doğru şekilde kullanıldığı zaman hayat kurtardığını hatırlatan Gürsel, şu açıklamalarda bulundu: "İlk yardım, hayat kurtarır. Ancak bu bilgiye sahip olmak kadar, onu doğru şekilde uygulayabilmek de hayati önem taşır. Biz Türk Kızılay olarak, bu eğitimleri yalnızca bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak görüyoruz."

İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler tarafından verilen temel ve ileri seviye ilk yardım kursları sayesinde yüzlerce kişi sertifikalı ilk yardımcı olarak topluma kazandırılıyor. Eğitim programları, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı içeriklerle desteklenerek, katılımcıların gerçek hayattaki müdahale yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyor.

Gürsel, Kızılay’ın misyonuna uygun olarak, eğitimlerden elde edilen tüm gelirin Manisa’daki destek bekleyen vatandaşlara yönlendirildiğini vurgulayarak, "Bu merkez aracılığıyla hem toplumumuzu bilinçlendiriyor, hem de daha fazla vatandaşımıza ulaşmanın yollarını açıyoruz. Her alınan eğitim, aslında başka bir yurttaşa uzanan yardım eli anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İlk yardım eğitimi almak isteyen kurum ve kişiler, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığının 0 236 231 15 99 ve 0 552 168 17 78 numaraları telefonlarından detaylı bilgi alabilecekleri öğrenildi.