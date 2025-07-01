Kök Hücre Uzmanı Prof. Dr. Erdal Karaöz, kök hücre temelli tedavilerin artık birçok hastalıkta etkili şekilde uygulandığını ve Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi Direktörü ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Karaöz, Bursa’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında hekimlere yönelik kök hücre temelli hücresel tedaviler ve gen terapileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Hücresel tedavilerin modern tıbbın en hızlı gelişen alanlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Karaöz, "Bugün artık birçok hastalık, ilaçlar ya da cerrahi yöntemler dışında hücrelerle de tedavi edilebiliyor. Normal şartlarda hastalıklar ilaçlarla, cerrahi yöntemlerle, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilirken, son 30 yılda birçok hastalığın artık hücrelerle de tedavi edilebileceğini öğrendik. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Japonya, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde hücresel tedaviler birçok hastalık için artık rutin uygulama haline geldi. Türkiye olarak biz de Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla üretilen hücresel ürünleri kliniklerde kullanabilir hale geldik. Bu da bizim ülkemizin bu konuda lider ülke olma yolunda çok değerli ve çok önemli bir adım" şeklinde konuştu.

Kanser hücrelerinin vücutta bağışıklık sisteminden kaçarak çoğalabildiğini ve klasik tedavilerle her zaman yeterince etkili sonuçlar alınamadığını belirten Karaöz, "Modern tıp, bu kanser hücrelerini durdurmak için uzun yıllardır kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler kullanıyor. Ancak bazı kanser türlerinde bu yöntemler ne yazık ki sınırlı başarı sağlıyor. Oysa vücudumuzda aslında kanserle savaşabilecek bağışıklık hücreleri var. Bu hücreler normalde bakteri veya virüs gibi yabancı organizmaları tanıyıp yok edebiliyor. Ancak kanser hücreleri o kadar akıllı ki, sekiz farklı mekanizmayla bu savaşçılardan kaçabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Karaöz, CAR-T teknolojisiyle bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlandığını ve sadece kanser hücrelerini tanıyıp yok edecek hale getirildiğini söyledi. Karaöz, "Hastanın kendi bağışıklık hücrelerini alıyoruz, gen transfer teknolojileriyle eğitiyoruz ve yeniden vücuda naklediyoruz. Bu şekilde yalnızca kanserli hücreler hedef alınarak yok ediliyor, sağlıklı hücrelere zarar verilmeden kişiselleştirilmiş bir tedavi sağlanıyor. Ülkemizde de en geç önümüzdeki yıl biz bu teknolojiyi önce hematolojik kanserlerde, ardından solid organ tümörlerinde ve daha sonra otoimmün hastalıklarda kullanmaya başlayacağız" dedi.

Hücresel tedavi alanının istismara açık olduğuna dikkat çeken Karaöz, "Sahada, bilimsel dayanağı olmayan uygulamalara ne yazık ki rastlıyoruz. Merdiven altı üretimler ya da yurt dışına yönlendirilen hastalar bu alanın en büyük sorunlarından. Biz de bu nedenle ekip olarak il il gezerek hekimlere bilimsel temelli, etik çerçevede doğru bilgileri aktarıyoruz" diye konuştu.

Adana, Gaziantep ve Samsun’un ardından bilgilendirme toplantılarının dördüncü durağının Bursa olduğunu belirten Karaöz, bu toplantıların Trabzon, İzmir ve Ankara ile devam edeceğini söyledi.