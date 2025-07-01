Dr. Özgür Ağlamış, dünyada genital estetikte kendi ismiyle anılan ve tanımlı noktası olan ilk doktorlardan biri oldu.

Tanımladığı yeni enjeksiyon noktası artık ‘Dr. Özgür Noktası’ (The Doctor Özgür Point) olarak anılacak. Türk hekim Dr. Özgür Ağlamış, kadın genital bölgesine yönelik eksozom uygulaması alanında gerçekleştirdiği çalışmayla dünya tıbbına önemli bir katkıda bulundu. Hücresel yenilenmeye dayalı bu yenilikçi yaklaşım, estetik ve rejeneratif tıp alanının en prestijli yayınlarından biri olan Aesthetic Surgery Journal’da yayımlandı. Açıklamaya göre çalışma, kişinin kendi kanından elde edilen eksozomların genital bölgede gençleştirme amaçlı kullanımına dair retrospektif bir değerlendirme sunuyor. Elde edilen bulgular, eksozomların rejeneratif etkilerini ortaya koyarken, bölgesel doku yenilenmesine ilişkin uluslararası düzeyde yeni bir perspektif kazandırıyor. Bu yönüyle, kendi alanında dünyada yayımlanan ilk bilimsel çalışma olma niteliği taşıyor. Dr. Ağlamış’ın katkıları sadece klinik uygulamalarla sınırlı kalmadı. Çalışmada, genital bölgedeki belirli anatomik bir bileşke, literatüre yeni bir terimle kazandırıldı: ‘Dr. Özgür Noktası’ (The Doctor Özgür Point). Bu nokta, yeni bir enjeksiyon bölgesi olarak bilimsel yayınlarda yerini aldı ve uluslararası tıp terminolojisine dahil oldu.

Dr. Özgür Ağlamış konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde yürüttüğümüz bilim temelli ve yenilikçi çalışmaları uluslararası platformlarda paylaşmaktan, ayrıca tıbbi literatüre kalıcı katkılar sunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum."