Türk Hava Yolları, 2025 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Polonya’nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımını 25-19, 25-15, 25-20 setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Türk Hava Yolları, 2025 CEV Kupası çeyrek final rövanşında BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımı ile karşılaştı. İlk karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan THY, bu sonuçla karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-7’lik üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, CEV Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.
Türk Hava Yolları’nın yarı finaldeki rakibi İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımı oldu.
Kaynak: İHA