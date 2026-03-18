Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde söz ve müziği kendisine ait 'Seyit Onbaşılar ve Yahya Çavuşlar' adlı eserini görücüye çıkardı. Kabaklı, eserinde Çanakkale Zaferi'nin kahramanları Mehmetçikleri dile getirmek istediğini ifade etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Çanakkale Zafer için yapılmış eserlerin yeterli olmadığını söz ve müziği kendisine ait, Müzik Yönetmenliğini Fatih Ihlamur'un yaptığı 'Seyit Onbaşılar ve Yahya Çavuşlar' adlı eseri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde yayınladı. Kabaklı'nın seslendirdiği, Çanakkale Zaferi'nin yüreklerde hissettiren klip ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kabaklı, Çanakkale Zaferi ile ilgili üçüncü eserini ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ''O büyük Çanakkale zaferi için yapılmış eser görmedim. Sadece Çanakkale türküsü var. 'Çanakkale İçinde Vurdular Beni'. Bu durum da zoruma gidiyordu. Bu üçüncü Çanakkale bestem. Seyit Onbaşılar, Yahya Çavuşlar diye. Herkes Çanakkale denildiği zaman komutanlardan bahsediyor. Oysa zaferi kazanan Mehmetçikler. Peygamber ordusu diyoruz. Sipere giren Mehmetçik diyoruz. Bunları dile getirmek için, topyekün kazanılan bir zafer bu. Bütün Anadolu'da ağıtlar yakılmış ama kimse derlememiş. Bunu da kendi üstüme vazife olarak atfettim. Bu yayınlanacak bestemizde, eserimizde söz ve müzik bendenize ait. Umarım mahcup olmam, severler. Yolu açık olsun diyelim. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun'' dedi.