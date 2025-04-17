Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara’da faaliyet gösteren Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapatılarak bir başka kuruma devredileceği iddialarına ilişkin, "Okulumuz, hem tarihi hem de günümüzdeki işlevi itibarıyla mesleki eğitim bakımından Başkentimizin sembolik kurumlarındandır" dedi.

Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve yöneticileri, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti. Heyet, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapatılarak, okul binasının bir başka kuruma devredilmesine yönelik bir süreç başlatıldığını belirterek, kurumun devamlılığı için Geylan’dan destek istedi. İdealistçe gayret sergilediğini belirttiği yönetici ve öğretmenlere teşekkür eden Geylan, her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Geylan açıklamasında şunları söyledi:

"1905 yılında Mekteb-i Sanayi adıyla kurulmuş olan ve bugün Ankara’nın dört bir yanından öğrenci alan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugün 120 yaşını aşmış köklü ve örnek eğitim kurumlarımızın başında gelmektedir. Okulumuz, hem tarihi hem de günümüzdeki işlevi itibarıyla mesleki eğitim bakımından Başkentimizin sembolik kurumlarındandır. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki bu gözde okulumuz kapatılarak, binasının bir başka kuruma devredilmesi için bir süreç başlatıldı. Bu okulun yeri, 1905 yılında valiliğin isteği doğrultusunda okul olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve arsa üzerine bugünkü bina inşa ettirilmiştir. Ayrıca okulumuzun tarihi anlamı da önemlidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında okulun dershaneleri ve idari binaları 1931 yılına kadar Maarif ve İskan ile Milli Müdafaa Vekaletleri olarak kullanılmış, cephedeki askerimize okul atölyelerinde ihtiyaç duyduğu malzemeler ve mühimmat hazırlanılarak, Milli Mücadele’ye destek verilmiştir. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla büyük gayretlerin sergilendiği bir dönemde böylesine ehemmiyet taşıyan okulumuzun kapatılacak olmasını anlayamıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulunuyor ve Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim öğretim faaliyetine devam etmesini sağlamasını istiyoruz. Ziyaretimize gelerek bu köklü eğitim kurumumuzun yaşatılması için idealistçe gayret sergileyen yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum."