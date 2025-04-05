Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), tarafından 2025 yılı için "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kazakistan’ın Aktau şehri, bugün gerçekleştirilecek büyük açılış töreniyle resmi kutlamalara başlıyor. Hazar Denizi kıyısında binlerce sanatseverin buluşacağı özel etkinlik; konserler, dans gösterileri, sergiler ve sahne performanslarıyla Türk Dünyası’nın zengin kültürünü yansıtarak unutulmaz anlara sahne olacak.

Kazakistan’ın Aktau şehri, "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesinin ardından büyük açılış töreni için hazırlıkları tamamladı. Türk Dünyası’nın dört bir yanından gelen yaklaşık bin 400 sanatçının katılımıyla bugün gerçekleştirilecek açılış töreni, geniş bir alana kurulan yurtlar ve açık hava sahnelerinde yapılacak. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen sanatçıların katılımıyla düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak program müzikten halk danslarına, geleneksel sanat atölyelerinden etnokültürel sunumlara kadar uzanan zengin içeriğiyle Aktau’da buluşan binlerce sanatsevere unutulmaz bir şölen yaşatacak. Etkinlikler kapsamında dron gösterileri, Kazakistan’ın dünyaca ünlü sanatçıları Dimaş Kudaybergen, Meyirbek Atabekov, Roza Zergerli, "Yalla" Grubu ve Kalifarniya gibi isimler ve ayrıca tüm Türk Dünyası’ndan dans topluluklarının performanslarını sergileyecek.

Türk Dünyası Kültür Bakanları da açılışta

Aktau’daki büyük açılış törenine, sanatçıların yanı sıra yüksek düzeyli devlet temsilcileri de katılacak. Bakanlar, beraberindeki heyetlerle birlikte Aktau’yu ziyaret edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

"Aktau, Türk Dünyası’nın gurur kaynağı"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aktau’nun sadece Kazakistan için değil, tüm Türk Dünyası için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Raev, "Aktau; tarihi derinliği, yetiştirdiği öncü isimler ve kültürel zenginliğiyle bu ünvana fazlasıyla layık bir şehir. Törenle birlikte Türk Dünyası’nın kültürel ve sanatsal zenginliklerini gözler önüne serecek olan Türk Dünyası Kültür Başkenti yolculuğumuz Hazar kıyısından başlayacak" dedi.

"Aktau, Mangıstau bölgesinin binlerce yıllık Türk tarihine ev sahipliği yapıyor"

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Mangıstau bölgesinin Türk Dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Özellikle Oğuz Türklerinin Anadolu’ya göç yolculuğunda bu bölge önemli bir geçiş güzergahıdır. Bugün Aktau küçük bir şehir gibi görünse de Hazar Denizi’nin sunduğu imkanlar ve stratejik konumu sayesinde Türk Dünyası’nın ortak değerlerini dünyaya tanıtmak adına büyük bir potansiyele sahiptir" dedi. Yusuf, "TÜRKSOY, kültürel iş birliğini güçlendirmek ve ortak mirası görünür kılmak amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti projesini 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürüyor. Aktau, bakanlarımızın oy birliğiyle Aşkabat’ta düzenlenen toplantıda bu anlamlı ünvana layık görüldü. Açılış sadece bir başlangıç. Yıl boyunca bu topraklarda onlarca kültürel etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, hem Türk Dünyası’nın kendi içinde bağlarını güçlendirecek hem de kültür mirasımızı ve ortak değerlerimizi uluslararası kamuoyuna daha etkin şekilde tanıtacak. Açılış töreni kapsamında kurulan her bir yurtta, kurucu ülkelerimizden gelen el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor. Bazı yurtlarda canlı performanslarla ortak hikayelerimizi aktarıyor, geleneklerimizi yaşatıyoruz. Aktau halkı, ilk günden bu yana tüm sanatçılarımızı büyük bir misafirperverlikle bağrına bastı" ifadelerini kullandı.

Aktau’da yıl boyu etkinlikler sürecek

Açılış töreninin hemen ardından başlayacak etkinlikler kapsamında 2025 yılı boyunca Aktau’da 30’a yakın büyük çaplı uluslararası etkinlik düzenlenecek. Geleneksel müzik konserlerinden tiyatro ve sinema festivallerine, gençlik buluşmalarından fikir ve kültür forumlarına kadar uzanan takvim, Türk Dünyası’nın kültürel çeşitliliğini gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Türk Dünyası’nın kültürel haritasına katkı

TÜRKSOY tarafından yürütülen Türk Dünyası Kültür Başkenti programı şehirler arası kültürel ve sanatsal etkileşimi artırırken, ortak değerleri yücelten bir platform olma işlevini sürdürüyor. Bugüne kadar 12 şehir bu ünvana layık görülerek Türk Dünyası’nın kültürel vitrini haline geldi. Program kapsamında sırasıyla Astana, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş, Hiva, Bursa, Şuşa ve Anev şehirleri bu prestijli ünvanı taşıdı. Şimdi ise bayrak, Hazar’ın incisi Aktau’ya devredildi. Her şehir, kendi kültürel dokusunu ortak kimlik potasında yeniden üreterek Türk Dünyası’nın kültürel haritasına katkı sundu.