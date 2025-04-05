Şırnak merkeze bağlı Balveren Beldesi Milli Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Şans eseri otomobilde bulunanların burnu bile kanamadı.

Balveren Beldesi Milli Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda, Volkswagen marka Passat model otomobilin şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi burunları bile kanamadan kazayı atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobil içinde bulunan 4 kişinin hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmadığı belirtildi.

Bölgeye çağırılan kurtarıcı yardımı ile şarampole yuvarlanan araç yola çekildi.