Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç tedarikçisinden biri olan Türkiye, 2025 yılına iki büyük ticaret heyetiyle giriş yaptıİZMİR (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen doğal taş firmalarından oluşan sektörel ticaret heyetleri, ABD ve İngiltere’de mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek Türk doğaltaşının kalitesini ve çeşitliliğini sergiledi. Türkiye, 150 desen ve 650 renk zenginliğiyle doğal taş severlere geniş bir yelpaze sunuyor.

ABD'de hem ikili iş görüşmeleri yapıp hem de TISE Fuarını ziyaret ettikleri bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Sektörel Ticaret Heyeti ve URGE firmalarından oluşan toplam 30 firmayla güçlü bir katılım gösterdiklerini vurguladı.

“Bu büyük çıkarmada firmalarımız, potansiyel alıcılarla B2B görüşmeleri yaparak önemli iş bağlantıları kurdu” diyen Alimoğlu, “Sektörümüz için büyük önem taşıyan NSI (Natural Stone Institute) ile ilgili firmalarımızın ilişkileri pekiştirilerek iş birliği imkanları artırıldı. ABD’ye 2024 yılında 432 milyon dolar olan ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmak için önemli bir adım attık. Amerikalı ithalatçıları İzmir Marble Fuarı’na davet ettik” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ABD'deki etkinliğin ardından, İngiltere’de önemli temaslarda bulunduklarını dile getiren Alimoğlu şöyle devam etti: “İngiltere ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme çabası içinde olduk. Yenilikçi projeler, ilham verici tasarımlar ve güçlü iş birlikleri için önemli bir fırsat sunan bu görüşmeler, Türk doğal taşının potansiyelini ortaya çıkaracak. Londra'da düzenlenen Surface Design Show Fuarı'na katılan heyetimiz, Türk doğal taşının kalitesini ve çeşitliliğini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı buldu. Fuar kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısıyla Birleşik Krallık ve küresel çaptaki inşaat projeleri hakkında detaylı bilgi edindik. New London Architecture (NLA) ekibinden Nick McKeogh'in liderliğinde düzenlenen toplantı, sektörümüzün uluslararası arenadaki potansiyelini değerlendirmek adına önemli bir başlangıç noktası oldu.”

ÜNLÜ SHOWROOMLAR ZİYARET EDİLEREK SEKTÖRÜN NABZI TUTULDU!

Türk doğal taş sektöründen 11 firmanın katıldığı İngiltere Sektör Ticaret Heyeti’nin Squire and Partners, Domus Showroom ve Solus Showroom gibi sektörün önde gelen firmalarının showroomları ve tasarım ofislerini ziyaret ettiğini anlatan Alimoğlu, “Yeni projeleri ve tasarımları yerinde inceledik. Doğal taş sektöründeki son trendler, yenilikçi uygulamalar ve gelecekteki projeler üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Bu ziyaretler sayesinde Birleşik Krallık'taki mimarlık ve tasarım dünyasının nabzı tutuldu ve sektördeki en iyi uygulamalar yerinde görüldü. Bu organizasyonlar, Türk doğaltaş sektörünün uluslararası arenadaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek adına büyük önem taşımaktadır. Katılımcı firmalarımız, fuarlar ve ziyaretler boyunca gerçekleştirdikleri görüşmeler ve etkileşimlerle sektörümüzün geleceğine yönelik umut verici fırsatlar elde etmiştir. Bu başarılı organizasyonlar, Türkiye doğaltaş sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünü artırması ve hem ABD hem de Birleşik Krallık ile olan ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacak. Önümüzdeki süreçte Türk doğal taş sektörünün ihracatının artması adına pazarlama faaliyetlerimize devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.