PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bayrak değişimi yaşandı. Ebru Taşcı Firuzbay’ın iki yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı PERYÖN’de bayrağı devralan isim Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Eylem Derya Özgür oldu.İSTANBUL (İGFA) - “Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme’ temel amacıyla 54 yıldır faaliyet yürüten, Türkiye’nin en köklü iş derneklerinden PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda PERYÖN’ün 2025-2027 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Dr. Eylem Derya Özgür seçildi.

Bir önceki dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Dr. Eylem Derya Özgür’ün liderliğindeki 28. Dönem Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini Betül Çorbacıoğlu ve Cenk Akıncılar yürütecekler.

Yeni dönemde PERYÖN Yönetim Kurulu’nda yer alacak diğer isimler arasında Ayşegül Gürkale, Duygu Erzurumlu Cengiz, Ela Kulunyar, Ersin Başyıldız, Aylin Yazgan İyicik, Banu Saraçlar, Selin Bakaçhan, Şengül Arslan, Şennur Kuru, Ülfet Banu Baykent Uysal ve Önder Korkmaz bulunuyor.

Dr. Özgür: ‘Çalışma hayatındaki dönüşümün öncüsü olacağız’

PERYÖN’ün yeni başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

“Önümüzdeki dönemde, PERYÖN'ü İK profesyonellerinin ev sahipliğinde, insan odaklı yönetimi önceliğine alan iş hayatının tüm paydaşları için buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışma hayatının liderlerini İK liderleri ile bir araya getiren platformları artıracağız. Çalışma yaşamı deneyimini iyileştirmek için farklı kuşakların ihtiyaçlarını dikkate alan projeler geliştireceğiz. Yetenekli genç profesyonellerin insan kaynakları yönetimini heyecan veren bir meslek olarak tanıyıp benimsemesi bu alanda çalışması için davetkar olacağız. Yapay zekâ, dijitalleşme; eşitlik, hakkaniyet, kapsayıcılık konularında İK profesyonellerinin yetkinliklerini artıracak gelişim programları düzenleyeceğiz.”

Dr. Özgür şöyle devam etti: “Bilgi üreten, araştıran, soran, sorgulayan; mesleki gelişim ve dayanışmayı artıran, çözüm önerileri geliştirerek kamuoyunda bilinç oluşturan bir yapı olacağız. İşi ve insanı birlikte geliştiren, büyüten bir odakla ilerleyeceğiz.”