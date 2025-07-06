Türkiye’nin genel ihracatındaki artışın yüzde 4’le sınırlı kaldığı 2025 yılının ilk yarısında çikolatalı şekercilik mamullerinin ihracatı yüzde 61’lik sıçramayla 461 milyon dolardan 743,5 milyon dolara yükseldi. Türk çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü 180 ülkede milyarlarca insana mutluluk dağıttı, Türkiye’ye döviz kazandırdı.İZMİR (İGFA) - İnsan vücudunda mutluluk hormonunu harekete geçiren, her yaş grubunun severek tükettiği çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatta da Türkiye’nin yüzünü güldürüyor.

Dünya genelinde çikolata denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Belçika’ya ihracatlarını yüzde 441 artırarak 3 milyon dolardan 16,5 milyon dolara çıkaran Türk çikolatacıları, çikolatada bir başka dünya devi Almanya’ya ise ihracatlarını yüzde 387’lik rekor artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara yükselttiler.

ÖZTÜRK: “ÇİKOLATALI ÜRÜNLER İHRACATIMIZ 2 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR”

Türkiye’nin çikolatalı şekercilik mamulleri ihracatının 2024 yılını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 258 milyon dolarla geride bıraktığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, çikolatalı şekercilik mamulleri sektörünün 2025 yılında ihracatta daha başarılı bir grafik ortaya koyduğunu, Belçika ve Almanya dışında; ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Ürdün, Macaristan, Romanya, Beyaz Rusya, Litvanya, Avustralya, Norveç, Çekya ve Ukrayna’ya da üç haneli ihracat artışına imza attıklarını vurguladı.

Türkiye’nin çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatında ilk sırada 80 milyon dolarla Irak yer aldı.

Çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatında; Almanya yüzde 387’lik artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara sıçradı. Türkiye’den çikolatalı ürün talebini rekor seviyede artıran bir diğer ülke İngiltere oldu. İngiltere’ye çikolatalı ürünler ihracatı yüzde 628’lik artışla 3,8 milyon dolardan 27,8 milyon dolara yükseldi. Fransa’ya çikolata ihracatı yüzde 1139’luk rekor artışla 792 bin dolardan 9,8 milyon dolara çıktı.