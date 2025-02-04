Turizmin küresel anlamda ilerlemesi ve doğduğu bölgelere güç kazandırması için hizmet veren Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu FİJET tarafından turizme katkı sağlayan destinasyonlara verilen “Altın Elma” (Golden Apple) ödülünün bu yıl bölgeye sağladığı kazanımlar nedeniyle Tarsus’a verilmesi kararı alındı.KONYA (İGFA) - Tarsus kenti adına büyük heyecan duymaktayız diyen Belediye Başkanı Boltaç, “Altın Elma” ödülü uygarlıklar kenti Tarsus’un yıldızını daha da parlatacak. Birbirinden değerli projeler sunuldu. Her birinin hayata geçirilmesi aşamasında biz de belediye olarak büyük bir coşkuyla çalışacağız. FİJET-ATURJET ve Gastronomi Turizmi Derneği’ne çok inanıyor ve teşekkür ediyoruz. Şeklinde konuştu.

Hititler’e kadar uzanan bir uygarlıklar kenti olan, Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılan Tarsus’un birleştirici misyonuna dikkat çeken FiJET ve ATURJET temsilcileri, bölgenin çok yakın gelecekte önemli bir noktada olacağının sinyallerini verdi.

ST AZİZ PAULUS’UN DOĞUM YILI İÇİN TARSUS’TA ULUSLARARASI BİR PROGRAM PLANLANIYOR

Bu arada Hristiyanlık dininde oldukça önemli bir yere sahip olan ve Tarsus doğumlu olarak bilinen ST Paul (Aziz Paulus ) un doğum yılı sebebiyle 28 Haziran 2025 tarihinde bölgede uluslararası alanda bir etkinlik yapılabileceği gelen bilgiler arasında…

TARSUS GASTRONOMİ EVİ 3 FARKLI KÜLTÜRÜN LEZZETLERİNİ TAŞIYOR

Her noktası tarih kokan kenti gezen temsilciler, Kırkkaşık Bedesteni, St Paul Kuyusu Tarsus Müzesi, Ulu Cami Tarsus Gastronomi Evi gibi bölgeyle özdeşleşen ve değer katan yerleri ziyaret etti.

Tarsus Gastronomi Evi’nin kucaklayıcı sofrasında yöresel lezzetleri tatma imkanı bulan heyet, lepe, karakuş tatlısı, dövme pilavı, fındık lahmacun, peynirli sıkma, kerebiç gibi bölge kültüründen izler taşıyan lezzetlerle tanıştı.

GTD ATURJET-FİJET TÜRKİYE BAŞKANI GÜRKAN BOZTEPE :“PAPA BİZZAT GELEREK TARSUS’UN YEMEKLERİNİ TATMALI”

Gastronomi Turizmi Derneği Türkiye Başkanı Gürkan Boztepe;Tarsus gastronomisi ülkemizin gururu bugün belediye başkanımızın ev sahipliğinde ve yöre halkının nazik katılımlarıyla harika yemekler yedik. Ve Tarsus Gastronomisini Dünyaya tanıtma kararı aldık. Hatta olayın o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz ki ; bizce Papa ‘da gelmeli ve bu yemeklerin tadına bakmalı. Çünkü burada sadece İnanç turizmi ya da kültür turizmi değil gastronomi turizmi alanında da çok önemli kentlerden biri. Coğrafi işaretli çok kıymetli ürünler var. Gastronomi Turizmi Derneği olarak da Aturjet ve Fijet olarak da bizler Turizm ve Kültür Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile entegre çalıştığımız için Tarsus’u öne çıkarmak elbette boynumuzun borcu şeklinde konuştu.

COŞKUN ARAL: “TARSUS, İNANÇ TURİZMİNİN, KÜLTÜR TURİZMİNİN, GASTRONOMİ TURİZMİNİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU BÖLGELERDEN BİRİ VE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE DE MUHTEMELEN DAHA ÇOK KONUŞULACAK”

Türkiye’nin ilk savaş muhabiri Gazeteci Yazar Coşkun Aral ise; ATURJET-FİJET üyesi olarak tarihine ve kültürüne çok özel bir ilgi duyduğum bir kentte Tarsus’ta bulunmaktan çok mutluyum. Üç farklı inanca ev sahipliği yapmış, binlerce yıl boyunca taşına, toprağına, kültürüne, lezzetlerine başka başka kültürlerin iz bıraktığı kentler hepimiz adına çok mühim. Bu korunulası bir özellik. Tabii bizler de bu mirası destekleyenler, koruyanlar, parlatanlar olacağız. Bu sebeple burada olmaktan çok mutluyum. İnanç Turizmi adına başlı başına büyülü bir kent. Nereye dokunsan, başka başka kültürlerin izleri var. Kültür turizmi adına cevher gibi. Gastronomi anlamında da Buralar Anadolu toprakları. Anadolu Topraklarında 10 binlerce yıl önce tahılı, buğdaygilleri böylesine ıslah edebilen kültürler nedeniyle bizim yermek kültürümüz bu derece özel. Bu derece lezzetli. Tarsus bu sebeple de çok özel bir bölge ifadelerinde bulundu.

DELAL TAHSİN ATAMDEDE: “DİYARBAKIR’A ÇOK İNANMIŞTIK. BİZİ YANILTMADI SIRA TARSUS’TA VE BİLİYORUZ Kİ ; BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

FİJET Federasyonu Başkan Yardımcısı Delal Tahsin Atamdede ise,Biz Tarsus’u çok uzun süredir gözlemliyor ve önemsiyoruz. Bu değerli toprakların bu değerli kentleri ülkemizin küresel anlamda bilinirliğini tescilleyen çok değerli kentler. İnanç turizmi, kültür turizmi ve elbette gastronomi turizmini kendi kendine bu denli besleyebilen koruyabilen, gözü gibi bakabilen bir bölge bu bölge. Dolayısıyla büyük bir keyifle şunu söylemek isteriz. Daha yapılacak çok güzel işlerimiz olacak birlikte…

HÜSEYİN KURTOĞLULLARI; “TURİZM DEMEK BÖLGESEL İSTİKRAR DEMEK, TURİZM DEMEK KALKINMA DEMEK, TURİZM DEMEK BARIŞ DEMEK … DİYARBAKIR GİBİ TARSUS DA IŞIĞINI PARLATACAK”

GTD, ATURJET-FİJET Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları ise, Bizler daha önce bu gözlemleri Diyarbakır için de yaptığımızda başlangıçta biraz endişeliydik. Bölgede bir terör etkeninin olması bizi endişelendiriyordu. Fakat sonra, çok önemli bir şey oldu. Turizm, terörü yendi… Bu o kadar değerli ki; Dolayısıyla elbette çok önemsiyoruz. “Altın Elma “ oskarı Diyarbakır’dan sonra Tarsus’ta olacak. Ve bakın ne tür güzellikler olacak. Diyerek duydukları heyecanı dile getirdi.

2017 YILINDA KONYA’YA VERİLMİŞTİ

Dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alan FİJET Altın Elma (The Golden Apple) ödülü 2017 yılında tarihi değerlerini ve somut olmayan mirasını korumadaki duyarlılığı nedeniyle Konya’ya verilmişti. Düzenlenen bir programla ödülü Tunus kültür ve Turizm Eski Bakanı ve FIJET Genel Başkanı Tijanı Haddat’ın elinden, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek almıştı.

ALTIN ELMA ÖDÜLÜ NEDİR

UNESCO Üyesi Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin 33 ülkede 1236 üyesi bulunuyor. 1971 yılından bu yana verilen “The Golden Apple''(Altın Elma) turizm Oscar’ı sayılıyor ve dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alıyor. Kurulduğu günden bugüne gelinceye kadar her yıl bir ülkeye verilen Altın Elma Ödülü ilk olarak 1971 yılında İtalya’nın Sicilya kentine verildi. Türkiye ise FİJET tarafından 4’üncü defa ödüle layık bulundu. 1984 yılında Antalya Kaleiçi’ne, 2003 yılında Adıyaman’daki Nemrut Dağı’na, 2012 yılında Ankara’daki Hamamönü Projesine, 2017 yılında tarihi değerlerini ve somut olmayan mirasını korumadaki duyarlılığı nedeniyle Konya’ya, 2018 yılında tarihi ve kültürel değerleri nedeni ile Diyarbakır’a, 2022 yılında Turizm alanındaki çalışmaları nedeni ile İzmir’e verilmişti.

ATURJET- FİJET HAKKINDA ;

Ülkemizin değerlerini yurtiçi ve yurtdışında tanıtmayı kendine misyon edinen Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ATURJET, Dünya turizm pazarında büyük farkındalıklar üreterek Türkiye’yi marka ülke yapmak adına çalışan “evrensel” bir meslek kuruluşudur.

Dünya turizmin tüm paydaşlarını desteklemeyi kendine hedef edinerek yola çıkan ve 1954 yılından bugüne küresel turizme katkı sağlayan Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu FİJET, üyesi olan ülkelerin turizm paydasında birleştirildiği bir değer kuruluşudur. ATURJET, FİJET üyesidir.