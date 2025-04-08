Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, odanın turizm komisyonu ve Düzce’deki tüm paydaş kurumların birlikte üzerinde çalışarak geliştirilen turizm haritasının büyük beğeni topladığını ifade etti.

DTSO olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Tanju Acar’ın açılış konuşması ve meclis üyelerine gündemi aktarmasıyla başlayan meclis toplantısında ilk gündem maddesi oda faaliyetleri oldu. Mart ayı içerisindeki faaliyetleri meclis üyeleri ile paylaşan Erdoğan Bıyık, Mart ayı içinde birçok önemli faaliyette yer aldıklarını belirterek "Odamız turizm komisyonu, personellerimiz ve tüm paydaşlarımızın bir araya gelerek üzerinde çalıştıkları Düzce ili Kültür ve Turizm Haritası son aşamaya geldi. Haritanın baskıya hazır örneklerini Valimiz Selçuk Aslan, Belediye Başkanımız Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Nuri Çelik’le paylaştık ve çok ilgiyle karşıladılar. Emeği geçen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısı, aylık mizanlar ve gündem dışı konuların görüşülmesiyle sona erdi.